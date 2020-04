Edition de 8h du 23 avril

Au sommaire :



. Dimanche, le gouvernement a annoncé, au grand bonheur de nombreuses familles, que les visites en EHPAD était à nouveau possible. Une annonce à relativiser selon certains directeurs d'établissements. Ces visites pourront être plus ou moins facile selon les pathologies des résidents et surtout selon les moyens de chaque EHPAD.



. Le ramadan 2020 commence ce soir. Les musulmans de France et d’Anjou vont donc devoir s'adapter au confinement, eux qui d'habitude, se rassemblent à cette période, tous les soirs à la mosquée pour la rupture du jeûne et la prière.