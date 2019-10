Edition de 8h du 23 octobre

Au sommaire:



. Il est temps de se faire vacciner contre la grippe. La campagne de vaccination contre cette maladie mortelle a été lancée le 15 octobre dernier. Depuis cette année, en France, plus besoin d'aller chez le médecin, vous pouvez le faire directement en pharmacie. Reportage dans une officine de Beaucouzé



. Les carillonneurs du Sacré-Coeur de Cholet ont besoin de vous. Ils ont lancé une cagnotte sur internet pour financer un instrument plus moderne, plus léger et surtout, identique à celui utilisé lors de l'examen qui se passe dans le Nord de la France. Vous entendrez quelques notes de carillon en deuxième partie de journal.