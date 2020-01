Edition de 8h du 24 janvier

Au programme:



. "Eau et agriculture", c'est le thème du congrès des Chambres d'agriculture des Pays de la Loire qui se tient aujourd'hui à Angers. Abondante en hiver, trop rare l'été, le prochain défi de la gestion de l'eau sera son stockage. Des aménagements qui se feront dans le respect de la nature.



. L'inscription à "Made in Angers" ça commence demain. Plus de 160 entreprises de l'Anjou vont vous ouvrir leurs portes entre février et mars. Reportage à l’atelier Pasquier Guitares avant sa première participation à un événement qui a réuni des milliers de visiteurs l'an passé.