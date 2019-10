Edition de 8h du 24 octobre

Au sommaire:



. Il n'y aura pas d'accord avec France Nature environnement sur la charte régionale d'épandage de pesticides. L'association écologiste voudrait que les règles soient plus strictes que celle de la charte nationale. Une position incompatible avec les propositions des agriculteurs. Vous entendrez les deux camps en début de journal.



. Les prochaines élections municipales concernent tout le monde, c'est pourquoi le service Société et Culture du diocèse d'Angers organise une rencontre ce soir sur les enjeux locaux du prochain scrutin. La religion et la politique ne sont aujourd'hui pas deux choses qui s'entendent particulièrement. Le Père Jean-Marie Gautreau nous expliquera pourquoi l'Eglise a toute sa place dans ce débat.