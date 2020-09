Edition de 8h du 24 septembre

Au sommaire :



. Plus de sept-cent-soixante contrôles et près de huit-cente-mille euros, voilà le résultat de la campagne anti-fraude au chômage partiel lancée par le gouvernement. Tout en sachant que la moitié de ces contrôles sont toujours en cours. Usurpation d'identité ou encore salariés fictifs, vous l'entendrez, les fraudeurs sont souvent très inventifs.



. Nous vous parlerons aussi du pélicandrome installé depuis cet été sur l'aéroport d'Angers-Marcé. Cette station de ravitaillement pour avion bombardier d'eau est d'un grand secours pour les pompiers de la région. Car les feux de forêt concerne de plus en plus l'Ouest de la France.