Edition de 8h du 25 novembre

Au sommaire:



. Viticulteurs, maraîchers ou encore horticulteurs, ces métiers ont de plus en plus de mal à recruter et fidéliser leurs saisonniers. Un problème tellement important que le réseau "Saison en Anjou" organisait vendredi dernier une demi-journée dédiée à conseiller et orienter les professionnels du secteur pour atténuer cette tendance.



. Dans un mois c'est déjà Noël et plusieurs villes de Maine-et-Loire ont déjà sorti leur parure de fête. Les illuminations ont commencé samedi à Angers. On fera le point sur les nouveautés de cette année en deuxième partie de ce journal.