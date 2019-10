Edition de 8h du 25 octobre

Au sommaire:



. Problème de méthodologie dans l'enquête ou réel dysfonctionnement des infrastructures? L'Institut de Radioprotection et de sureté nucléaire a pour l'instant choisit la première option sur l'affaire de la pollution radioactive décelée dans la Loire à Saumur en début d'année. Résumé du dossier en début de journal.



. Si nous n'étions pas en automne, on pourrait parler d'un ménage de printemps pour les rives de la Maine et de la Sarthe. Le niveau de l'eau de ces rivières a été baissé artificiellement, c'est ce qu'on appelle les écourues. En tout cas, depuis un mois, malheureusement, la récolte en déchets a été bonne, vous l'entendrez tout à l'heure.