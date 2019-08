Edition de 8h du 26 août

Au sommaire:



. Le 1er jour d'ouverture le dimanche après-midi de l'hypermarché Géant Casino de la Roseraie c'était hier et cela n'a pas été de tout repos. Pas à cause des clients, mais plutôt des opposants venus bruyamment manifester leur mécontentement. Récit en début de journal.



. Il y a quasiment un an, le pont de Gênes en Italie s'effondrait faisant plus de 40 morts. Après cette tragédie, un rapport a été commandé pour faire un point sur l'état des ponts en France. En Anjou, ils sont quasiment 1000. Nous sommes allé poser quelques questions à Jean-Marie Rotureau, directeur adjoint à la direction des routes départementales du Maine et Loire.