Edition de 8h du 26 mai

Au sommaire :



. La situation est critique pour l'école des colibris à Angers. Pour cette école hors contrat, les dons et le mécénat représente près de la moitié de son budget. Un système mis à mal en cette période d’épidémie. Une trentaine d'enfants de maternelle et de primaire sont concernés. Explications en début de journal.



. La trace de votre période de confinement pourrait-elle bientôt se retrouver aux archives départementales ? Un nouveau fond baptisé "mémoire de confinement" vient de voir le jour et tous les documents sont les bienvenues. Vous entendrez Elisabeth Verry, directrice des archives départementales tout à l'heure.