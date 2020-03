Edition de 8h du 26 mars

Au sommaire:



. L'université d'Angers se mobilise pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Depuis plus d'une semaine, professeurs et élèves sont à pied d'oeuvre pour fabriquer une solution Hydro-alcoolique. Seulement, pour faire face à la pénurie, l'un des responsables appelle les entreprises de spiritueux à prendre le relais.



. Face à l'afflux de connexions internet depuis le début du confinement, la Région Pays de la Loire a dû prendre des dispositions. Elle a optimisé au maximum son réseau ultra haut débit. Une mesure qui permet aux hôpitaux de communiquer plus facilement et aux ligériens de pouvoir télétravailler.