Edition de 8h du 27 juillet

Au sommaire :



. Nous ferons le point sur l'avenir du centre spirituel de la Pommeraye. Sur demande des sœurs de la Providence qui y habitent, les bâtiments vont accueillir de nouveaux projets. Vous entendrez à ce sujet François-Guillaume de Broucker, directeur du centre spirituel.



. Nous partirons à la découverte d'un bar au concept original qui a ouvert il y a environ deux semaines à Angers. Vous pouvez en effet venir y boire un verre tout en caressant des chats. Des animaux venus d'un refuge qu'il est en plus possible d'adopter, et le succès est déjà au rendez-vous.