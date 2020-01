Edition de 8h du 28 janvier

Au sommaire:



. Permettre aux personnes agées de rester chez elles plutôt que les placer en maison de retraite, c'est le but de Vyv@dos. Un nouveau dispositif test lancé prochainement dans le Saumurois. Le but, réussir à allier tous les services aux personnes agées et faciliter les échanges entre tous les acteurs.



. Vous avez jusqu'à demain pour postuler à l'Institut de l'engagement. Un organisme qui accompagne des jeunes après un service civique dans leurs projets professionnels. Nous avons rencontré l'un d'entre eux qui se destine à devenir prof.