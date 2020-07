Edition de 8h du 28 juillet

Au sommaire :



. L'année prochaine, plusieurs lignes de trains de la région seront ouverte à la concurrence. En Maine-et-Loire, ce sera le cas entre Angers et Cholet, mais également entre Cholet et Nantes. Vous entendrez les explications en début de journal de Roch Brancour, vice-président de la Région en charge des transports.



. Nous parlerons aussi de culture dans la deuxième partie de ce journal et d'un spectacle "corona-compatible". La compagnie La Parenthèse vous propose de venir découvrir jusqu'à jeudi dans des chambres d'un hôtel du centre-ville d'Angers un spectacle de danse.