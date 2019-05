Edition de 8h du 28 mai

Au sommaire:



. Coup de boost pour la méthanisation en Maine et Loire après la signature hier de la Charte « Cap Metha 49 ». Le but : augmenter le nombre de projet de ce type de production de biogaz dans le département. Explications en début de journal.



. Nous nous intéresserons aussi à Aurélie Brima. Cette femme de 33 ans s'est lancé dans un tour de France à cheval, mais pas n'importe lequel. Elle est amputée d'une jambe et a décidé d'aller à la rencontre d'autres patients accidentés pour leur donner un message d'espoir.