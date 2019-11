Edition de 8h du 28 novembre

Au sommaire:



. Les métiers de la fibre ont de l'avenir en Maine-et-Loire. Le chantier d'installation d'internet à très haut débit par l'entreprise Anjou fibre continu dans le département. Une entreprise qui cherche encore à employer plus de cent personnes pour ce travail. Explications en début de journal.



. Mauvaise nouvelle pour les entreprises du secteur des travaux publics. Le "fioul rouge", le gazole non routier ne sera plus détaxé pour eux à partir de juillet prochain. Une catastrophe pour ces entrepreneurs qui, dans la région, manifestent aujourd'hui à Nantes devant la préfecture. Le détail tout à l'heure avec Gilles Hamon, secrétaire général de la chambre nationale de l’artisanat, des travaux publics et des paysages en Maine et Loire.