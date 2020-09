Edition de 8h du 28 septembre

Au sommaire :



. Les effectifs de la police municipale d'Angers vont bientôt augmenter. Une nouvelle équipe de nuit va notamment être créée. Une mise en place nécessaire pour la mairie face à l'explosion des appels liés aux tapages nocturnes et à la tranquillité publique.



. Nous parlerons aussi de hockey sur glace et de la reprise du championnat de Ligue Magnus. Les ducs d'Angers se sont fait peur samedi face aux Boxers de Bordeaux. Un match qui s'est déroulé dans un IceParc pour une fois, pas totalement plein à cause des mesures liées à l'épidémie de coronavirus. Reportage tout à l'heure.