Edition de 8h du 29 juillet

Au sommaire :



. La bataille pour la succession de Jean-Charles Taugourdeau et de son poste de député à l'Assemblée Nationale est digne d'un feuilleton à droite. Alors que le choix de la fédération locale des Républicains s'était arrêtée sur Adrien Denis, la fédération nationale a fait un autre choix. Nous ferons le point sur la situation en début de journal.



. Nous parlerons aussi de sport tout à l'heure et de l'équipe de tennis de table des loups d'Angers. Pour la 1ère fois depuis 19 saisons, ils ne participeront pas à une coupe d'europe la saison prochaine. Ici, pas de problème de niveau, mais surtout de questions organisationnelles et financières.