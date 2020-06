Edition de 8h du 3 juin

Au sommaire :



. Les temps sont durs pour la filière équine en France. C'est ce qui ressort des premiers résultats d'une enquête nationale de l'IFCE, l’Institut français du cheval et de l’équitation, basé à Saumur. Dans le secteur, le chiffre d'affaire des centres équestres ou des entraîneurs de chevaux ont chuté de près de 80%. Plus de détails en début de journal.



. Une trentaine de catéchumènes devait être baptisé à Pâques dans le diocèse d’Angers. Malheureusement, l'épidémie de Covid-19 a repoussé leur sacrement à une date plus lointaine. Aujourd'hui, l'évêque d'Angers, Monseigneur Emmanuel Delmas les appelent a se faire baptiser dès maintenant, même en petit comité.