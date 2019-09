Edition de 8h du 3 septembre

Au sommaire:



. Les écoliers de Maine-et-loire ont repris leur place sur les bancs de l'école hier. Cette nouvelle année scolaire qui commence est l'occasion de travailler un peu nos mathématiques et de faire le point sur les tendances et les évolutions du nombre d'élèves du département. Alors addition ou soustraction? Nous le verrons en début de journal.



. Vous savez sans aucun doute ce qu'est un orgue, mais connaissez-vous l'orgue Hybride? A la fin du mois, le centre des congrès d'Angers possèdera cette machine mêlant tradition et modernité. Une première en Europe. Vous entendrez quelques notes en deuxième partie de ce journal.