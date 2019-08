Edition de 8h du 30 août

Au sommaire:



. Deuxième région productrice de viande de porc derrière l'inamovible Bretagne, les Pays de la Loire et ses éleveurs porcins profitent de la demande chinoise, en hausse depuis plusieurs mois. Un pays ravagé par une épidémie de peste porcine africaine. Malgré la hausse des prix du porc, on ne tombe pas dans l'optimisme béat du coté des producteurs, vous l'entendrez en début de journal.



. Nous parlerons aussi de vos impôts et plus particulièrement de la mise en place du prélèvement à la source. Un dispositif effectif depuis le début de l'année mais qui n'a pas été bien compris par tout le monde. Le centre de contact des finances publique d’Angers reçoit encore des centaines d'appels par jour. Michel Derrac, directeur départemental des Finances publiques de Maine-et-Loire a donc tenu à faire le point cette semaine.