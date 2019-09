Edition de 8h du 30 septembre

Au sommaire:



. Des logements dédiés aux migrants LGBT à Angers? Mauvaise idée sur le fond et dans la forme pour l'association Quazar un centre lesbien, gay, bi et trans local. Problèmes d'intégration, de stigmatisation, le porte-parole de Quazar Bernard Moreau nous a fait une liste les principaux reproches qu'il fait à cette nouvelle structure.



. Le festival littéraire de Savennières a pris fin hier. Un évènement, qui, à l'heure des vendanges tente d'allier la littérature, le vin et la gastronomie. Cette année les rencontres avaient pour sujet principal la biographie. Nous avons rencontré sa présidente, l'académicienne Danielle Sallenave.