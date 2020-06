Edition de 8h du 4 juin

Au sommaire :



. Il est trop tard désormais pour s'inscrire au second tour des élections municipales. La date limite était fixée mardi soir. Pour les candidats, il faut encore attendre la validation officielle du ministère de l'Intérieur mais toutes les listes prétendantes dans les neuf communes de l'Anjou sont connues. On fera le point sur la situation en début de journal.



. Les conséquences de la crise économique lié à l'épidémie de Covid-19 se font-elles déjà sentir dans les entreprises du département ? Pas totalement selon le tribunal de commerce d'Angers. Les chiffres de faillites, pour le moment, ne sont pas plus catastrophiques que ces dernières années. Explications tout à l'heure.