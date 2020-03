Edition de 8h du 4 mars

Au sommaire:



. La France a peur d'une épidémie de coronavirus. Plus de deux cents personnes seraient désormais touchés nationalement. Une peur, sans doute, disproportionné quand on la compare à la grippe "traditionnelle" mais compréhensible pour Jean-Jacques Coiplet, directeur de l’ARS, l’Agence Régionale de Santé en Pays de la Loire.



. Un stade entier à construire en Côte-d'Ivoire, c'est le grand défi qui attend l'entreprise angevine Galva Métal. Les pièces métalliques de plusieurs tonnes sont fabriquées en France et passe notamment par Ecouflant. Reportage dans l'usine de Galva Métal tout à l'heure.