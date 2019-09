Edition de 8h du 4 septembre

Au sommaire:



. Qui dit rentrée des classes dit bien sur école pour les accueillirs. De nombreux investissements ont été fait cette année dans plusieurs collèges de l'Anjou. Le plus significatif d'entre eux, c'est celui de Durtal. Cinq des six bâtiments de cette école seront totalement reconstruits pour en faire un collège le plus moderne possible.



. Le tabac c'est tabou, Chalonnes en viendra à bout. La ville du bord de Loire vient en effet d'interdire la cigarette sur un sentier près de l'embouchure du Layon. La mairie et la ligue contre le cancer veulent ainsi donner une nouvelle raison aux fumeurs d'arrêter. Vous entendrez certains riverains qui sont pour le moment plus surpris qu'emballés par cette décision.