Edition de 8h du 5 août

Au sommaire:



. Quel est l'état de la pollution de l'air en Pays de la Loire? C'est ce qu'essaye de déterminer l'association air Pays de la Loire qui a sortit son rapport annuel sur ses relevés 2018 il y a quelques semaines. Nous avons interrogé l'un de ses membres pour savoir si le Maine et Loire pouvait être plus concerné par ce type de pollution.



. Comme certains d'entre nous, vous possédez peut-être un costume, acheté pour une soirée, porté une fois et qui prend désormais la poussière dans votre placard. Deux soeurs à Angers ont décidée de remédier à ce problème. Elles ont ouvert une boutique qui permet de louer votre habit de gala.