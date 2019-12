Edition de 8h du 5 décembre

Au sommaire:



. C'est jour de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui dans toute la France. Une grève qui va paralyser les transports, bloquer les écoles et concerner avocats ou encore policiers. On fera le point en début de journal sur ce qui concrètement va fonctionner, ou non en Maine-et-Loire.



. Eux seront loin d'être en grève dimanche. Les handballeurs du SCO d'Angers vont se frotter en 1/16ème de finale de Coupe de France aux voisins nantais. Deux divisions séparent les deux équipes mais vous l'entendrez, le staff et les joueurs comptent en partie sur le public pour faire pencher la balance leur faveur.