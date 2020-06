Edition de 8h du 5 juin

Au sommaire :



. Nous ferons le point sur les chiffres du chômage dans le département. Rendu publique il y a une semaine environ, ils ne sont pas bon du tout comme on pouvait s'y attendre. Dans la région, le nombre de chômeurs a augmenté de plus de 30%. Vous l'entendrez, pour le Maine-et-Loire c'est un peu moins catastrophique.



. C'est officiel, les nominations dans les paroisses et services diocésains ont été dévoilés hier. Dans la seconde partie du journal, nous ferons un rapide tour d'horizon sur tous les changements qui ont été opérés cette année.