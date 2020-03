Edition de 8h du 5 mars

La liste Angers écologique et solidaire dans la tourmente, à dix jours des élections municipales. Un deuxième colistier d’Yves Aurégan, membre des Jeunesses communistes, est cette fois-ci accusé de viol.



Elles devaient manifester ce jeudi à Angers, c’est annulé à cause du coronavirus. Mais les personnes handicapées réclament toujours un revenu digne, qui ne dépende pas de celui de leur conjoint. Adeline touche moins de 500 euros d’allocation par mois, car son conjoint gagne trop aux yeux de l’Etat. « Quand on est handicapé, on n’a pas le droit d’être en couple ! » dénonce cette Angevine.



En pleine épidémie de coronavirus, l'évêque d'Angers recommande de recevoir la communion uniquement dans les mains, alors que certains fidèles ont l'habitude de recevoir l'hostie sur les lèvres. Mais il n'est pas olbigatoire de communier à chaque messe, rappelle le père Vincent Artarit, curé à Saumur.