Edition de 8h du 6 mars

Plus de 50 000 euros de pertes et le moral dans les chaussettes. C’est le bilan pour l’organisateur du salon des sports mécaniques. Il devait se tenir ce week-end à Angers, mais il est annulé à cause du coronavirus.



Lui, par contre, aura bien lieu : le Printemps des poètes commence ce samedi. Une trentaine d’animations sont prévues à Angers, sur le thème du courage en poésie.L’occasion de découvrir des poètes angevins d’hier et d’aujourd’hui. Certains écrivent des rimes en patois angevin !