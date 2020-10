Edition de 8h du 6 octobre

Au sommaire :



. La gauche sera-t-elle unie aux prochaines élections régionales et départementales ? Après les socialistes et les écolos, la France Insoumise s'est dit prêt ce week-end à s'unir autour d'un candidat de gauche qui ne soit pas forcément issu de son parti. Mais certains noms leurs donnent déjà des boutons.



. Les pèlerins du Rosaire ont pris la route de Lourdes aujourd'hui. Un pèlerinage particulier cette année en raison de l'épidémie de Covid-19. Les malades n'ont pas pu y participer et le nombre de pèlerins a considérablement chuté. Vous entendrez Christian Béchu, coordinateur du pèlerinage du rosaire.