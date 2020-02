Edition de 8h du 7 février

Au sommaire:



. Le maire de Cholet Gilles Bourdouleix a dévoilé les 46 noms de sa liste hier. Une équipe en partie renouvelée, il ne reste plus aucun compagnon de route du maire présent en 1995. Nous ferons point sur les départs et les arrivées en début de journal.



. Demain c'est le coup d'envoi d'une nouvelle saison pour le Bioparc de Doué-la-Fontaine! L'attraction cette année c'est le tout nouveau cratère des carnivores où lions et guépards vont devoir cohabiter. Reportage dans la fosse aux lions tout à l'heure.