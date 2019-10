Edition de 8h du 7 octobre

Au sommaire:



. C'était jour de manifestation hier à Paris. Les opposants à la PMA sans père ont défilé dans les rues de la capitale. Parmi les manifestants, certains angevins étaient présent. Thomas Cauchebrais est allé à leur rencontre.



. EELV et Generation.s partiront ensemble aux élections municipales à Angers. Les deux partis ont décidé de faire liste commune et ont appelé à l'union de la gauche autour de leur initiative. Un appel qu'avait déjà lancé le PCF angevin, la France Insoumise et Aimers Angers sans pour autant trouver d'accord. Le point sur la situation en deuxième partie du journal.