Edition de 8h du 8 octobre

Au sommaire:



. Ils seraient de plus en plus nombreux. Je parle ici des locaux à louer dans le centre-ville d'Angers. Les commerces semblent durer de moins en moins longtemps. Alors travaux, banque moins prêteuses ou encore mauvaise gestion des nouveaux commerçants, les raisons semblent multiples. Eléments de réponse en début de journal.



. Est-ce agréable de rouler à vélo à Angers? C'est la question que pose la Fédération des usagers de la bicyclette. Elle lance la 2ème édition du baromètre des villes cyclables. Nous avons pris un peu d'avance sur les résultats qui seront publiés fin novembre et demandé l'avis à plusieurs cyclistes angevins.