Edition de 8h du 9 août

Au sommaire:



. Quand on parle été, on pense notamment aux colonies de vacances. Grâce à l'association Saint-Vincent de Paul, une trentaine de personnes agées venues de Montpellier sont actuellement en vacances en Anjou. Un voyage pour quitter la chaleur de l'Hérault, mais aussi pour briser la solitude.



. Ce soir, c'est le premier match du SO Cholet à domicile contre le club de Villefranches. Cholet qui évolue dans le championnat de foot de national pour la deuxième année de suite. Nous avons rencontré son entraineur Romain Revelli avant cette reprise devant les yeux de son public.