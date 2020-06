Edition de 8h du 9 juin

Au sommaire :



. Vous avez jusqu'à samedi pour participer à la consultation lancée par la Chambre régionale d'agriculture concernant la charte départementale sur l'épandage des pesticides. Un sujet qui divise toujours autant associations et agriculteurs. Les premiers veulent plus d'engagements, les seconds assurent ne pas pouvoir faire beaucoup plus. Présentation en début de journal.



. Hier, certaines piscines du département ont rouvert sous certaines conditions. C'était le cas à Cholet pour Glisséo. Nous avons rencontré les premiers chanceux à pouvoir y retourner, en slips de bain, mais masqués.