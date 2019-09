Edition de 8h du 9 septembre

Au sommaire:



. Se rassembler pour exister. C'est ce que propose aux forces de gauche à Angers Alain Pagano, élu communiste du conseil municipal pour les prochaines élections de maire de la ville.

Une liste commune regroupée autour de deux principes: écologie et solidarité.





. Ce week-end, Angers était en fête pour le 20ème anniversaire du festival "Les Accroches-coeurs". De nombreux spectacles de rues étaient proposés aux centaines de milliers de spectateurs et sur le tout nouveau pont des arts et métiers, chacun était invité à coller une photo d'un souvenir des éditions précédentes. Nous replongerons dans ces souvenirs tout à l'heure.