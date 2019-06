Edition de 8h du jeudi 13 juin

Au sommaire:



. La colère monte au sein du service de pneumologie du CHU d'Angers. En grève, tout comme leurs collègues des urgences, ils dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. La goutte d'eau de trop c'est un plan de réorganisation prévu pour bientôt au CHU. Plan qui prévoit plus de patients pour moins de personnel.



. "Le Vaisseau fantôme", un opéra de Wagner est diffusé ce soir sur grand écran place du Ralliement à Angers à partir de 19h. L'occasion aussi pour des amateurs d'aller pousser la chansonnette avec le choeur de l'opéra. Nous avons assisté à une répétition, c'était au studio Bodinier.