Edition de 8h du lundi 29 juillet

Au sommaire:



. La rentrée des classes est encore loin pour les étudiants mais les problèmes de logement, eux, sont déjà là. Fin juillet, il n'y aurait déjà plus de places pour loger les étudiants angevins qui n'auraient pas encore trouvé de point de chute pour la prochaine année scolaire. Plus d'explications en début de journal.



. Vous y acheter votre journal ou vos cigarettes, vous pourrez bientôt peut-être chez votre buraliste vous dégotter des places de trains. Un partenariat a été conclu entre la SNCF et la confédération nationale des buralistes de France. Nous sommes allé voir le premier d'entre eux en France, et c'est en Maine-et-Loire, à Chalonnes-sur-Loire.