Edition de 8h du mardi 16 juillet

Au sommaire:



. Il y a désormais 55 départements touchés par les restrictions d'eau. 20 sont "en crise", le stade supérieur et le Maine-et-Loire en fait partie. La préfecture avait déjà tiré la sonnette d'alarme en début d'été mais elle a dû prendre ce week end de nouvelles restrictions vu le faible niveau de la Loire. Nous ferons le point sur la situation avec Emmanuel Lachaize qui est secrétaire général de la FDSEA.



. Nous partirons ensuite à Saumur où l'exposition Ex Bibliotheca se tient depuis le début du mois au sein du château de la ville. D'anciens livres ayant fait partie de la bibliothèque de l’académie protestante de Saumur y sont présentés. De l'ouvrage magnifiquement décoré aux annotations d'étudiants dans la marge, on y trouve de tout.