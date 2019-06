Edition de 8h du mardi 18 juin

Au sommaire:



. L'agglo d'Angers se met au vert. Hier, au conseil communautaire, un plan d'action concernant la transition écologique a été voté. Première étape: consommer moins d'énergie et ça passe par plusieurs changements, plus de diesel par exemple dans les bus de l'agglo ou encore commencer la récupération de la chaleur des eaux usées.



. Le combat contre la fermeture de la piscine municipale de Rochefort sur Loire dépasse désormais les frontières du département. Faute de moyens, la mairie a décidé de ne pas ouvrir le petit bassin cet été. Les habitants ne sont pas de cet avis et leur mobilisation est montée jusqu'aux oreilles de la ministre des sports. Elle a promis de venir sur place.