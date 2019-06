Edition de 8h du mardi 25 juin

Au sommaire:



. Après l'évacuation du squat de la rue du Maine, c'était à Angers la semaine dernière, que sont devenus ses occupants. Environ 90 personnes étaient présentes dans le campement le jour de l'expulsion. Philippe Bradfer, directeur de la cohésion sociale en Maine et Loire a répondu à nos questions.



. La sortie de crise est en vue à Angers entre la mairie et les opposants au projet d'installation de jeux d'enfants dans le jardin botanique de la faculté de pharmacie. Les deux parties se sont rencontrées hier, la mairie a fait de nouvelles propositions pour apaiser les tensions et cela semble fonctionner. Les jeux seront bien installés mais l'emplacement notamment a été modifié.