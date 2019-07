Edition de 8h du mardi 9 juillet

Au sommaire:



. Avez-vous du glyphosate, c'est à dire de l'herbicide, dans votre corps? C'est ce qu'on voulu savoir plusieurs "pisseurs volontaires", c'est ainsi qu'ils se nomment. Des relevés effectués par les associations Campagne Glyphosate 49 et 72 avec des résultats qui concernent tous les âges et tous les modes de vie.



. Nous nous sommes également rendu à l'assemblé générale des syndicats des producteurs de fruits du Maine-et-Loire hier à Angers. Un secteur touché par les grandes variations de températures entre gel et canicule qui impactent la qualitée et la quantitée de fruits produits.