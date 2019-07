Edition de 8h du mercredi 10 juillet

Au sommaire:



. L'été vient à peine de débuter mais les soucis en eau font déjà leur apparition. La préfecture a déjà pris des mesures de restriction sur certaines rivières en Maine-et-Loire, mais nous nous sommes intéressés plus particulièrement au niveau de la Loire qui est préoccupant. Une situation qui a un impact direct sur la faune et la flore qui l'entoure.



. L'été c'est aussi des balades, et pour attirer les jeunes en pleine nature, le Conservatoire national botanique de Brest ne manque pas d'imagination. Il a lancé une application qui permet de se glisser dans la peau d'un botaniste en pleine enquête, ça se passe sur l'île Bridon à Champtoceaux. Nous l'avons testé pour vous.