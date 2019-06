Edition de 8h du mercredi 19 juin

Au sommaire:



. Une enquête est ouverte après la mort d'un homme samedi soir sur le parking des urgences de la clinique de l'Anjou. Il s'était d'abord présenté aux urgences du CHU d'Angers et n'avait pas pu être pris en charge immédiatement. Vous entendrez en début de journal les explications du directeur adjoint du CHU.



. Les noms des heureux sélectionnés au loto du patrimoine ont été révélés il y a quelques jours. Parmi eux, un site est basé en Maine et Loire. Le prieuré de la Jaillette situé à Louvaines dans le Nord Anjou. Nous sommes allé à la rencontre du propriétaire des lieux Christophe Le Bret qui, on peut le comprendre, est ravi de cette nouvelle.