Edition de 8h du vendredi 31 mai

Au sommaire:



. Se loger à Angers, voilà qui relève de plus en plus du défi que de la simple formalité. Les prix augmentent, les demandent explosent. Nous ferons le point sur les raisons de cette flambée.



. Association recherche bénévoles. C'est le message que veut faire passer "Parrains par mille". Une association qui vous propose de parrainer un enfant ou un ado en difficulté et de partager avec lui différentes sorties, qu'elles soient culturelles ou sportives. Nous sommes allés à la rencontre de Sofiane et Emmanuel qui participent à cette action depuis un an.