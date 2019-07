Edition de 8h du vendredi 5 juillet

Au sommaire:



. Ils sont 141 territoires en France à être devenu territoire d'industrie. En Maine-et-Loire, le Choletais et le Segréen en faisait déjà partie, désormais, le Saumurois y figure également. A la clé, des aides de l'état pour développer son industrie, mais aussi, dans le cas du Saumurois, pour changer son image.



. Amateur de poésie, vous avez rendez-vous à Béhuard ce week-end pour "Une île en poésie". Un évènement qui se déroulait auparavant non loin de là, à Rochefort-sur-Loire depuis une vingtaine d'année. Et vous le verrez, ce territoire a une tradition et un amour de la poésie qui prend ses racines à une date bien plus éloignée dans le temps.