Edition de 8h du vendredi 7 juin

Au sommaire:



. Fin de la grève hier pour les salariés de 6 Ehpad. La rencontre à Angers entre les syndicats et la direction a débouché notamment sur des créations de postes. Une décision nécessaire pour les salariés qui n'en pouvaient plus.



. Les jeunes et l'orthographe, voilà deux choses qui semblent s'apprécier de moins en moins. Le problème a pris tellement d'ampleur que certaines écoles ont pris des dispositions. C'est le cas d'une école d'ingénieur à Angers qui exige de ses étudiants l'obtention du certificat Voltaire, un test d'orthographe en français.