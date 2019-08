Edition de 9h15 du 10 août

Au sommaire:



. La situation s'est tendue ces derniers jours à Avrillé au sujet d'une consultation publique.

Le maire de la ville Marc Laffineur a obtenu du préfet du Maine-et-Loire cette semaine la prolongation de cette consultation sur l'implantation d'un centre de valorisation de déchets inertes sur un terrain de sa commune. Vous l'entendrez, l'élu est particulièrement remonté par la manière dont à débuté projet.



. Quel est l'état de la pollution de l'air en Pays de la Loire? C'est ce qu'essaye de déterminer l'association Air Pays de la Loire qui a sortit son rapport annuel sur ses relevés 2018 il y a quelques semaines. Nous avons interrogé l'une de ses membres pour savoir si le Maine-et-Loire pouvait être plus concerné par ce type de pollution.



. Quand on parle été, on pense aussi aux colonies de vacances.

Grâce à l'association Saint-Vincent de Paul, une trentaines de personnes agées venues de Montpellier sont actuellement en vacances en Anjou. Un voyage pour quitter la chaleur de l'Hérault, mais aussi pour briser la solitude.



. 240 kilomètres sur la Loire à parcourir en 4 jours, d'Orléans, aux Ponts-de-cés. C'est le défi que se sont lancés une trentaines de femmes atteintes du cancer du sein. Un défi qui prendra fin demain.



. Vous avez peut-être dans votre garde robe, un bel habit de soirée qui ne vous a servi qu'une fois et qui prends la poussière dans votre placard? A Angers, deux soeurs ont décidée de remédier à ce problème. Elles ont ouvert une boutique qui permet de louer poiur quelques jours votre habit de gala.



. Nous parlerons de sport également. Les championnats d'europe de cyclisme ont débutés mercredi aux Pays-Bas.

Damien Gaudin sera le représentant de l'Anjou en équipe de France. Il nous a parlé de sa satisfaction d'être en bleu et de sa relation avec le nouveau sélectionneur Thomas Voeckler.