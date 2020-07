Edition de 9h15 du 10 juillet

Au sommaire de ce magazine :



Ça y est, c’est le retour du 90 km/h sur les routes de Maine-et-Loire. Enfin, pas toutes : moins de 10 % sont concernées. D’autres vont même passer de 80 à 70 km/h.



C’est le plus jeune élu à ce poste en France. A 37 ans, Denis Laizé, agriculteur à La Bohalle, prend la tête de la chambre d’agriculture de Maine-et-Loire. L’un des enjeux de son mandat : la résilience des fermes au changement climatique.



C’est l’une des conséquences des élections municipales. Il va falloir élire un nouveau député pour succéder à Jean-Charles Taugourdeau, réélu maire de Beaufort-en-Anjou. A droite, ils sont plusieurs à vouloir être candidats.



L’Agglo d’Angers s’engage dans un contrat de transition écologique avec l’Etat. Il sera signé dans six mois, le temps de décider quels projets seront soutenus par l’Etat. Pour ça, l’Agglo invite les habitants à des Assises de la transition écologique.



85 % des cadres ligériens ont télétravaillé pendant le confinement. 70 % se disent prêts à continuer. C’est ce que montre une enquête menée par le syndicat CFE-CGC, qui met en garde sur le droit à la déconnexion.



C’est une première au Quai : le théâtre d’Angers sera ouvert tout l’été. Théâtre, musique et danse : une centaine de dates sont au programme, à partir du 15 juillet. Il y aura des spectacles dans tout le département.