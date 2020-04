Edition de 9h15 du 11 avril

Au sommaire de la semaine en Anjou :



. La vague de contamination annoncée dans notre région sera-t-elle moins forte que prévue ?

La question se pose au vu, notamment, de la baisse du nombre de consultations dans les centres Coville-49 cette semaine. L'un de ses responsable, le docteur Olivier Leroy appelle néanmoins à la prudence.



. Vous entendrez également dans cette semaine en Anjou le témoignage d'un angevin face à la douleur du deuil en cette période de confinement. Les règles en matières de pompes funèbres ont été durcies depuis la semaine dernière, au grand dam de familles déjà touchées par le malheur.



. Des recours ont été posés dans neuf communes de Maine-et-Loire concernant le premier tour des élections municipales.

Bulletins non comptabilisés ou faible participation, les raisons de ces contestations sont assez variées. Petit tour d'horizon tout à l'heure avec Thomas Cauchebrais.



. Si Pâques cette année va être très spéciale pour les chrétiens en raison du confinement, elle l'est aussi dans un autre genre pour les chocolatiers. Nombre d'entre eux ont fermé boutique pour raison sanitaire alors que cette échéance représente une date importante pour leur chiffre d'affaire. Certains se sont débrouillés autrement.



. Nous vous parlerons également d'un moyen de tromper l'ennui pendant ce confinement.

La bibliothèque municipale d'Angers propose à tous ses lecteurs de l'aider à légender des photos de lieux d'Anjou prises entre 1850 et 1970. Tout se passe sur leur site internet nommé Commulysse.



. Pour de nombreux clubs de sport, le confinement sonne comme une double peine. Sanction sportive et économique. C'est le cas pour le club de basket féminin d'Angers, l'UFAB 49. La fédération a décidé d'annuler leur championnat. Son entraineur prend malgré tout cette décision avec philosophie.